本港4月整體消費物價跌至1.3%　政府料短期內通脹料維持溫和

政府統計處公佈，今年4月整體消費物價按年升1.3%，較3月的1.7%為低，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，4月綜合消費物價指數按年升1.6%，也較3月的1.7%為低，主要由於基本食物價格，尤其是新鮮蔬菜供應轉趨穩定，價格升幅減慢所致。同期，外出用膳及外賣價格的升幅隨着本地疫情退減而加快，能源相關項目的價格繼續錄得顯著升幅。

政府發言人表示，展望將來，許多主要經濟體的通脹高企，預期會為外圍價格繼續帶來壓力。不過，因本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和，政府會繼續留意情況。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月錄得按年升幅的類別為基本食品（升5.2%）、衣履（升3.6%）、外出用膳及外賣（升3.2%）、交通（升1.8%）、煙酒（升1.7%）、雜項服務（升1.3%）、耐用物品（升1.2%）、雜項物品（升0.9%）和電力、燃氣及水（升0.2%）。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至4月的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至3月止的三個月的相應升幅則為0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.3%。