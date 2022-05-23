李嘉誠基金會向中文大學醫學院捐贈1.5億元　支持生物醫學科研

李嘉誠基金會向中文大學醫學院捐贈1.5億元，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移，這捐款將得到相等的1.5億元配對，中大醫學院此科研項目共獲3億元發展資金。

李嘉誠基金會深信，支持新一代醫生、科學家掌握智慧醫療領域和發展新興的生物醫學創新及科技，以優質及高效治理去塑造和定義更公平的醫療未來，刻不容緩。

李嘉誠對中大醫學院聚焦強化科研的承擔，銳意轉化科研成果及優化醫療服務的決心，深受鼓舞，他表示：「促進更人性化的醫療服務，確保前瞻創新的醫療技術快步拓展，是我們未來經濟活力之關鍵。」

中大醫學院院長陳家亮教授感謝李嘉誠基金會的一貫支持：「李先生及基金會對中大醫學院的慷慨無可比擬，我們感受到並受惠於李先生擁抱創新的熱誠，這新一輪捐款對我們是莫大的激勵，醫學院同仁承諾會克盡所能，實踐革命性突破，為全球病人創造更先進的醫療服務。」

另一方面，李嘉誠基金會宣布向「香港護理專科學院」（護專）捐資500萬元無特定項目款項，支持其擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。李嘉誠認為，護士對社會的貢獻，對每一市民都是不可量算的：「能夠支持香港護士，我深感榮幸，她們體諒病患的智慧和善良的心力，為我們的健康和福祉帶來實質正向改變。」

香港護理專科學院院長車錫英教授衷心感謝李嘉誠對護專的信任和支持， 護專連同轄下14個分科學院將繼續同心竭力推動專科護理持續教育，為本港培育更多才德並備的優秀專科護士，並持續優化病人照顧模式，務求造福更多市民，以及進一步提升香港醫療體系的效率和效益。

此外李嘉誠基金會 — 「支持私院接受轉介病人緊急抗疫計劃」自2月19日開展以來， 一直得到多家私營醫院的熱烈響應。截至5月7日，養和、港怡、中大、聖德肋撒、寶血、港安及浸會7間參與醫院共接收801名公立醫院病人，其中655 人已出院；此計劃分別協助了161位心臟病病人、193位癌症病人、54位孕婦和393位急症及其他病患者。

基金會於今年2月19日為紓緩公共醫療系統的抗疫壓力，出資7,000萬元，資助7間私營醫院接收公院轉介的非染疫個案，以維持日常病患所需醫療服務；抗疫計劃暫已動用6成資金，餘款將按公院需求繼續作出支援。

基金會及李嘉誠對所有參與的醫生、護士、技術護理員及工作人員表示由衷感激 ， 每一位除付出精神心力外， 7所私院及醫生更提供收費優惠超過2,500萬元，特別鳴謝養和醫院及許偉武醫生擔當醫管局與各家醫院之間的協調工作。

基金會的7,000萬元捐資中，有1,000萬元用於應付緊急個案，協助醫管局和私院間能彈性處理和盡快接收因新冠個案而要轉移的公院病人；在緊急個案中，包括地中海貧血病人、腦室中隔缺損病人、需「洗腎」病患、癌症病人，以及黃疸病新生兒；7所參與的私院曾應醫管局緊急要求，合共提供最多300個名額，以接收由公院轉介需要黃疸治療的新生嬰兒。

李嘉誠表示：「對於所有在疫情中無私、無懼拯救生命的醫護，無言感激，我收到很多患者的感謝心意，其實全是屬於您們的。經歷新冠疫情一難，深深感受到優質、高效的醫療服務，是具活力經濟的必由因素，所有醫護是香港繁榮背後的骨架，再次深深感謝您們。」