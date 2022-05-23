中銀推措施讓香港客戶重啟內地賬戶　及遙距更新資料

因應部分香港客戶在疫情下未能親身前往內地分行處理賬戶事宜，中銀香港針對以下情況推出便利措施，協助香港客戶遙距更新資料及重啟內地賬戶，讓其繼續享用便利的跨境支付及理財服務。

該行指出，持有「開戶易」賬戶的客戶現可透過中銀香港分行向中國銀行提交修改申請指示，更改其內地相關賬戶所登記的手機號碼，解決因更換了原有手機號碼而無法操作內地賬戶的問題，同時便利中銀跨境理財通北向通客戶配對內地賬戶。

若客戶持有中國銀行深圳分行賬戶，如因回鄉證到期更換後需更新證件有效期，可透過該分行的電子平台，在線自助更新相關資料；中銀跨境理財通北向通客戶則可透過中銀香港見證服務，在香港向中國銀行廣東分行或深圳分行提交更新回鄉證有效期等賬戶資料的指示，以完成賬戶配對。

該行又指出以大灣區內地中國銀行賬戶註冊手機銀行的客戶，無論是通過香港或內地手機號碼註冊，均可透過中國銀行手機銀行自助在線找回密碼，重新登入後即可享用相關手機銀行服務。

中銀表示香港客戶如需重啟內地中國銀行不動戶，可致電內地中國銀行客服熱線；如有需要，該行亦可協助客戶轉接至該熱線進行查詢。此外，內地客戶如需重啟中銀香港不動戶，可聯絡中銀香港的客戶聯繫中心或分行，成功進行身份核實後，即可重啟不動戶。