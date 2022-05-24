花旗料下半年信用卡市場錄單位數字增長　餐飲及娛樂消費回升

香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，隨著第五波疫情完結，社交距離措施放寬，以及消費券刺激，花旗信用卡消費類別中的餐飲及娛樂有所回升，帶動4月及5月信用卡總銷售額回升。下半年若果疫情能夠繼續得到控制，加上第二輪消費券發放，整體市場的信用卡銷售額能有單位數字增長，而花旗能夠跑贏市場。

本港失業率持續飆升，但花旗旗下資產質素仍良好，未見有明顯壞帳上升的跡象。香港目前市場資金仍充裕，故預計不會跟足美國加息幅度，暫未有息率大幅上漲壓力，而帶動私人貸款及信用卡貸款成本上升。

今年首4個月受到疫情影響，花旗信用卡銷售額按年持平，當中餐飲及娛樂消費均下跌，而網上及海外簽賬則錄得雙位數增長。另外，90%新卡客戶為透過網上系統申請新卡，較之前的80%有所上升。電訊服務信用卡交易額按年贈30%。首四個月憑積分消費按年增近40%。

至於花旗及The Club推出的全新Citi The Club信用卡，李冠康預期，首年能夠吸納The Club共354萬會員中的20%申請。4月推出的優先申請，市場反應良好，100%均為透過網上平台申請，在未收到實體卡前已率先使用虛擬卡，體現數碼生活圈。申請者中三分二為女性，60%申請人年齡介乎30至45歲，總消費額中逾50%來自生活百貨及餐飲類別。

該卡API合作夥伴約有30個，當中香港電訊旗下指定商戶，透過自動轉帳支付帳單可賺取4%積分簽賬回贈，其他合作商戶既Club Shopping消費也可賺取同樣幅度的積分。