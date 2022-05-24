海航集團據報經仲裁後　需向房地產信託賠14.4億元

《華爾街日報》報道，據美國紐約一家法院公開文件，仲裁員認為房地產信託公司SL Green，有權向海航集團一座位於曼哈頓﹑已破產的摩天大廈的投資，獲得1.85億美元（約14.43億元）款項，SL Green亦可獲得85.6萬美元的費用補貼。

SL Green去年12月啟動仲裁程序，稱有權獲得逾1.8億美元賠償。SL Green的律師上周五（20日）尋求紐約州最高法確認仲裁裁決。

這座摩天大廈由海航在紐約的關聯公司PWM Property Management LLC，惟後者在去年秋天申請破產保護。除曼哈頓這座大樓外，PWM在芝加哥擁有另一座摩天大廈。

破產初期，PWM計劃包括結束與SL Green的關係。此後PWM拒絕與SL Green的租賃與物業管理協議，並聘任迎的物業公司。

除管理這座大樓，SL Green還向該物業投資1.48億元，SL Green指出這是海航要求下進行。為保護投資，SL Green通過協商爭取的權利包括﹕如發生某些事件，例如破產，SL Green可以取回1.48億美元，及其他付款。

SL Green指出該摩天大樓被置於破產狀態之一，是為防止SL Green行使權利強制出售該大樓。

海航先前表示，在PWM已申請破產情況，SL Green收回投資訴求本該中止，又指出若一家申請破產，通常意味著針對其訴訟會暫停或中止。