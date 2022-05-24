美股｜納指挫3.7%　Snap暴瀉四成　港股夜期失守兩萬點大關

【22:55】納指跌3.67%

截至本港時間晚上10時55分，道指報31404點，跌476點或1.49%；標普500指數報3878點，跌95點或2.4%；納指報11112點，跌423點或3.67%。

Snap暴瀉40.14%，其他重磅科技股亦插水，Alphabet瀉逾8%，Meta Platforms更瀉9.75%。

中概股普遍走軟，阿里巴巴現挫5.38%。

恒指夜期挫171點或0.85%，報19943點，低水169點。

【22:28】納斯達克中國金龍指數挫近7%

中概股普遍走低，納斯達克中國金龍指數挫近7%，阿里巴巴美股跌4.98%。

【22:04】納指挫3.3%

納指跌勢加劇，現挫375點或3.26%，報11159點。道指及標指則分別挫0.75%及1.74%。

Snap現挫近四成，低見13.69美元。另外，Alphabet 挫7.3%。

港股夜期失守兩萬點關口，現報1998點，跌116點或0.58%，低水114點。

【21:32】Snap暴瀉35%

美股三大指數全線低開，道指跌0.54%，標普500指數跌1.04%，納指跌1.81%。

大隻科技股集體插水，Meta Platforms現挫近8%，谷歌母企Alphabet 挫逾6%，特斯拉挫逾4%，亞馬遜挫逾2%。

Snap暴瀉35%，公司警告Q2業績將不及指引。