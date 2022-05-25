長江集團與李嘉誠基金會再次攜手支持「公益金及時抗疫基金」

鑑於新冠疫情嚴重影響香港經濟及民生，公益金於2020年成立「公益金及時抗疫基金」，以支援受疫情影響生計的市民，當時長江集團隨即啟動「長江捐款熱線」，以一比一配對電話捐款為項目打響頭炮。去年，疫情未退，長江集團更特別聯同李嘉誠基金會雙倍配對公衆捐款，創下「長江捐款熱線」歷來的最高善款紀錄。

今年，本港面對第五波疫情衝擊。為幫助更多有緊急需要人士解決經濟上的燃眉之急，長江集團與李嘉誠基金會宣佈再度攜手支持「公益金及時抗疫基金」，希望鼓勵更多善長共襄善舉，延續去年的籌款佳績。

本星期六（28日）晚上8時至11時無綫電視翡翠台播放的「萬眾同心公益金」電視籌款節目中，長江集團將第17度啟動長江捐款熱線「18282」，為「公益金及時抗疫基金」籌款。屆時，公衆致電熱線每捐「1蚊」，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍配對支持捐「2蚊」！

長江集團主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅先生，與香港公益金會長李業廣 ，以兩個「半邊心形」代替（$1+$1）=$3算式中的「括號」，演繹配對捐款「+$1」再「+$1」，令善款由$1加碼增加至善心$3的概念。