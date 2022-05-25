歐達禮﹕金融市場持續臨波動　SFC會致力確保市場具韌性

證監會行政總裁歐達禮指出，對金融市場持續面臨市場波動，既受到封城，亦受到通脹及利率走勢﹑供應鏈限制，以及地緣政治等因素影響。他明言證監會最優先工作，是確保市場保持強韌，以及確保市場可以持續運作，讓市場能在不受干擾情況下，發揮其在定價及流動性功能。

歐達禮出席ASIFMA論壇時指出，市場接句及其他跨境連接安排，推動內地市場變革，及在推動與全球金融市場接合，又指出在過往10年發展非凡，香港作為國際金融中心於運亦作上轉變。

他繼而簡述中港兩地資本市場之間多項互聯互通安排 ，包括股票及債券市場之間互聯互通，以及去年10月實施的財富通等等。其中股票互聯互通早於2014年啟動，並發展相當成功。目前日均南向交易佔每日港股成交額約1成，日均北向交易成交額達到1,200億元人民幣，佔本港每日證券成交額約52%。

與內地訂定多項備忘錄以應對潛在風險

他指出互聯互通剛開始實施時，中港兩地監管機構已有信心解決兩大跨境金融流動的風險。一是跨境市場行為失當，二是隨著跨境資金流動產生的潛在系統風險。為應對上述兩項風險，兩方透過連串諒解備忘錄，及就監管協助，雙方交換情報。相關安排已變得富有經驗。同時北向交易已實施實名制，預料本港證券市場包括南向交易，亦會實施實名制安排。

他指出實名制只是其中一項，控制跨境資金流動風險的工具。對場外衍生工具數據的解讀，是另一個工具，並舉例投資者透過有關全面回報掉期，間接增加在本土市場及A股市場的投入。

他指出有關安排是具有效率，認為投資者可以在擁有全面信心情況下，通過互聯互通安排進行交易是獲得保障。同時有信心中港兩地證監能全面並且合適地以控制主要風險。

歐達禮指出，證監會會致力確保金融市場保持強韌，同時亦透過恒常向券商進行壓力測試，以了解當市場出現大幅波動時，對券商的流動性帶來多大影響。他又指出當部份內地房地產公司面臨信貸事件時，證監會已迅速地了解相關機構的風險承擔，以及確保相關機構採取合適的防風險措施。

對基金版贖回情況密切關注

他進一步指出當局對主要券商加強監察，監管相關機構的活動所引發的風險。其中Archegos事件讓證監會就如何透過存儲庫的數據，以衡量潛在的集中性風險。證監會亦正領導全球金融穩定委員會及國際證監組織，以促使監管機構能夠能善用存儲庫的數據，實踐原有目的，即能夠找出衍生工具是引致2008年金融危機的情況。

他亦指出近期市場波動，引發投資基金面臨遭到客戶贖回的壓力，是當局另一個密切關注的議題。同時會致力確保港交所的孖展模型是合適，促使市場發生波動不會對交易結算及清算帶來影響。

他指出證監會最重要的目標是建立投資者信心，而信心則來自互聯互通建基於堅韌的監管框架之上。他有信心受監管機構及港交所，皆具有足夠的韌性以應對前所未有的挑戰。