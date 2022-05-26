新世界鄭志剛：冀盡快通關　航天城和11 SKIES將旺丁又旺財

新世界發展（0017）旗下位於香港國際機場的航天城項目「11 SKIES」，寫字樓部份最快今年7月起入伙。

新世界（0017）行政總裁鄭志剛，出席集團以「航天城如何引領香港遠瞻高升」為題舉行的論壇時表示，疫情下香港及其他國家的市民一樣，生活、經濟等習慣已經改變，他指，香港作為國際金融中心，及與中國內地對外的重要橋樑，希望可盡快通關，與外國接軌。

鄭志剛指，航天城可將大嶼山發展成連接大灣區及全世界的機場城市。（直播畫面）

他指，航天城是未來發展的重要一步，將大嶼山發展成連接大灣區及全世界的機場城市，當航天城、機場第三跑及周邊配套落成後，可加強香港作為航天樞紐的地位，配合大灣區及十四五規劃，可為香港帶來新機遇。

他指，「11 SKIES」作為航天城的地標，將為香港國際金融、旅遊及專業服務擔起重要作用。他表示，集團曾於內地進行市場調查，76%受訪者表示有興趣來港、當中95％人有興趣到「11 SKIES」，逾七成人會因此留多一天。

鄭志剛相信，「11 SKIES」可成為大灣區旅客來港的「第一站」，成為香港經貿對準大灣區的橋頭堡，對開拓香港新經濟新引擎有關鍵作用；又認為只要恢復通關，航天城及「11 SKIES」將旺丁又旺財。

新世界發展（0017）旗下位於香港國際機場、總投資額高達200億元的地標式綜合性發展航天城項目「11 SKIES」，寫字樓部份最快今年7月起入伙，早前表示，已吸引約20間企業簽約進駐，出租率已達五成。