美國加息風向轉? 　經濟師料9月有機會停加息　債息應聲跌穿2.8厘

美國加息掀環球資金收緊潮。今年初聯儲局主席鮑威爾指，不排除今年每次議息會議上都要加息，市場視為全面轉鷹的里程碑，令長年牛市的美股，轉現熊態，今年至今累計挫逾15%。不過近期有聯儲官員口風轉變，特別是提到，9月份可以暫停加息，言論令到市場原先今年十分進取的加息預期，出現降溫。

十年期美債息應聲跌穿2.8厘，創一個月低。最新公布的聯儲議息紀錄，亦顯示委員對下半年加息的進度，並非一成不變，而是保持靈活性。經濟師分析認為，近期美國公布的數據，反映經濟壓力加大，因此認同美國9月份可暫停加息，同時預期今年全年的加息幅度不會超過2厘。

聯儲局公布的5月議息會議紀錄顯示，許多委員都預測，加快撤出支持性貨幣政策，將令局方在今年晚些時候處於有利地位，可以更好評估政策緊縮的影響，（資料圖片）

聯儲議息紀錄 暗示年底貨幣政策可靈活調整

聯儲局公布的5月議息會議紀錄顯示，除了多數委員支持未來兩個月（即6月及7月會議），都分別加息半厘之外，值得注意的是，許多委員都預測，加快撤出支持性貨幣政策，將令局方在今年晚些時候處於有利地位，可以更好評估政策緊縮的影響，以及經濟的發展形勢能在多大程度上支持政策調整。言論被市場認為美聯儲在暗示年底貨幣政策的靈活性，也就是加息步伐並非一成不變。

官員指加息乃雙刃劍 倡9月暫停加息

聯儲官員的措辭開始有轉變，當中最受市場注目的，是亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）提出9月可以暫停加息。他形容加息乃雙刃劍，建議6月及7月連續兩次調高利率半厘後，視乎經濟狀況才決定何去何從，並認為9月暫停加息也許是明智之舉。言論突顯個別決策者擔心過度緊縮危及經濟。

美國下半年有機會放慢加息的預期，逐步在市場發酵。具指標性的美國十年期債息，創一個月低；美股連升四日。（資料圖片）

從美國大選時間看，亦突出9月份會議的重要性。美國的中期選舉將在11月8日舉行，從現在到選舉前還有四次FOMC決議，對6月和7月會議市場的加息預期一致；而11月初的會議時間，距離選舉太近，相信較少機會出現明顯轉變，因此9月的會議兼具政治和經濟意義上的重要性。

債息跌穿2.8厘 美股連升四日

美國下半年有機會放慢加息的預期，逐步在市場發酵。先講債市方面，具指標性的美國十年期債息，在5月初高見3.1厘後，近期明顯回落，跌穿2.8厘。本周曾創下一個月來最大跌幅，新報2.75厘左右，創一個月低。美債息回落亦支持美股低位反彈，道指連升四日，重上32000點關。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷相信，美國下半年加息步伐放慢，7月或僅加息25點子。（訪者提供）

法外貿行料下半年加息步伐放慢 7月或僅加息25點子

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指出，留意到美國近期的經濟數據，反映經濟下行壓力加大，加上美國聯儲局官員的言論，開始有放慢加息的說法出現，重申該行認為美聯儲下半年的加息步伐有機會放慢。現時預期6月美國將加息50個點子，至7月加息幅度可能會縮減至25個點子。

對於聯儲局的加息展望，他認為關鍵是要看7月份的經濟數據。由於美國通脹在去年下半年處高基數，至7月份是美國通脹有機會出現見頂，按年增幅收窄。若果美國經濟開始轉弱，屆時美聯儲的確有機會在9月份停止加息。總結全年，該行相信美國累計加息幅度不超過2厘。

紐約聯儲為縮表列時間線 專家指靈活性高

聯儲局將於6月開始，縮減資產負債表規模（縮表），收回市場美元流動性。聯儲局目前資產負債表規模約為9萬億美元。紐約聯儲估計，局方將以每月減少800億美元的速度縮表，歷時3年。相信縮表行動將會在2025年中停止，令資產負債表規模降至約5.9萬億美元。

吳卓殷回應指，總體規模和市場預期差不多，不過未來聯儲有機會會再調整賣債步伐，保持高靈活性。