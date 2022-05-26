蔣震追思會　李家超及梁振英等政商名人到場　中華總商會等送花牌

本港老牌工業家、震雄集團（0057）創辦人兼榮譽主席蔣震在3月13日離世，積閏享壽100歲。家人今日（26日）於下午2時，在會議展覽中心會議廳為他舉行追思會。

多名政商及學界名人均有出席，包括追思會主任﹑全國政協副主席梁振英﹑追思會副主任﹑候任行政長官李家超，財政司司長陳茂波﹑食物及衛生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權﹑立法會主席梁君彥﹑行政會議成員兼立法會議員林健鋒﹑人大常委譚耀宗，基本法委員會副主任譚惠珠﹑全國政協委員曾偉雄、中大校長段崇智﹑民主黨前主席劉慧卿﹑新地郭氏家族成員郭炳江﹑香港上海滙豐銀行非執行主席王冬勝等。另外，全國政協前常委陳永棋﹑香港中華總商會﹑信德主席兼董事總經理何超瓊﹑嘉華國際執行董事呂耀華﹑英皇集團主席楊受成等致送花牌。

會場內佈置簡樸，並且有播放視頻。廳內外均放置多個花牌，亦有佈景板，上面有蔣震昔日的照片，以及寫著「學而不厭，誨人不倦，發憤忘食，樂而忘憂，不知老之將至」。

向參與者贈傳奇玩具

在追思會上，梁振英及「蔣震工業慈善基金」首屆總幹事曾慶忠分別致詞。蔣震女兒則獻唱詩歌《我永恒的家在天上》，由兒子蔣志堅代表家屬致謝詞。另外，追思會亦向到場者贈送蔣震生前創作﹑港人集體回憶的傳奇玩具西瓜波

蔣震為著名工業家，於1958 年創立「震雄機器廠」，有「注塑機大王」美譽，旗下震雄集團為本港上市公司，現市值約12.8億元。蔣震育有六女一子，多名女將各有來頭，他於2018年正式退休，當時交棒予排名第六的女兒蔣麗苑及第七的兒子蔣志堅，由蔣麗苑接任主席，蔣志堅出任副主席。蔣震二女蔣麗芸則活躍政壇，曾任立法會議員。

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在場刊內記載了蔣震的往事及生平。蔣震於1923年8月11日生於山東菏澤，出生不久母親便離世，靠村中各家各戶及兄姐拉扯長大，生活艱難中嘗得人間溫暖。讓他對鄉情﹑人情常存一顆感恩之情，亦奠定其「取諸社會﹑用諸社會的決心」。

另有一篇談及蔣震的家庭及子女一篇，指出蔣震熱愛家庭及重視子女教育，體能鍛煉及愛國心，並身體力行教導。兒女年幼時，每周必率全家作郊野遊，共享天倫。家准活動包羅萬有，行山遠足，游泳釣魚﹑野餐燒烤香港各郊野公園，都時蔣家的野外樂園，留下無數珍貴回憶。