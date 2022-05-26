友和IPO遇冷鋒　聶Sir：市況不穩　不建議孖展申購｜新股IPO

新股市場沉寂一段時間後，踏入5月下旬再有新股招股。2013年成立、以香港為基地的本地電商友和集團（2347）今日（26日）正式招股，至下周二（31日）接受認購。



華盛證券分析師聶振邦直言，目前市場不穩定因素較多，不建議投資者借孖展認購，又指出公司上市，初期股價走勢取決於大市表現。



正在招股的友和，全球發行5,500萬股，招股價介乎2.1元至2.6元，最高集資額1.43億元，以一手2,000股計，入場費5,252.41元。公司預期在6月10日於主板掛牌。

友和註冊會員數目達70萬人，活躍客戶數目為18.2萬人。（友和網站）

電子產品及家電網上銷售市佔第一

友和屬本地電商企業，採線上線下融合（OMO）模式經營零售業務，銷售產品包括家庭電器、電子產品、美容及護理電子產品、電腦及電腦週邊產品，以及生活時尚產品等。據弗若斯特沙利文報告指，截至去年3月31日止，按電子產品及家庭電器的零售業網上銷售額計，友和市場佔有率排第一，達5.6%，第二位是HKTV Mall，市佔率約5.5%。

每月活躍用戶數目近170萬人

據聆訊後資料集顯示，截至2021年至22年財年首八個月，收入錄4.96億元，按年增長近72%；惟期內盈轉虧，除稅前虧損錄1,112.4萬元，去年同期為稅前溢利2,147.6萬元。

期內，平均每月活躍用戶數目（MAU）為167.4萬人，註冊會員數目達70萬人，活躍客戶數目為18.2萬人，已完成訂單數目達29.4萬張，總商品交易額（GMV）達4.83億元，客單價為1,643元。

友和集團（2347）招股價介乎2.1元至2.6元，以一手2,000股計，入場費5,252.41元。（友和提供）

雖然首八個月盈轉虧，但華盛證券分析師聶振邦直言，看好友和前景，認為其盈利屬高增長，基本因素不錯，盈轉虧原因，很大部分源於上市開支以及疫情下激增的銷售開支，相信未來友和會收復失地。

僅11%股權落「散戶」手中

不過值得留意的是，據招股文件，友和上市後的「街貨」相當少。文件顯示，公司於去年5月引入27名投資者，當中已故本地著名實業家蔣震的五女蔣麗苓，持有3.1%股權；日本城母企則手持2.8%股權。

一旦IPO順利完成，公司的公眾股東共持股為28.5%，惟該批投資者已佔17.5%，僅11%股權落「散戶」手中。聶振邦認爲，「街貨少」的決定，或與大市不利好新股IPO有關，但認為做法會令股價趨向穩定，投資者無需過分擔心。

聶振邦估計，友和首八個月盈轉虧的原因，很大部分源於上市支出，以及疫情下激增的銷售開支，相信未來會收復失地。（資料圖片）

市況差 初期股價或破發

他又認為，雖然數月來市場對認購新股反應一般，由於友和「街貨少」，聶振邦相信散戶認購5至6手股可獲1手，加上市場不穩定因素較多，他認為投資者不需要過份認購，不建議用孖展申購。

股價方面，聶振邦估計，上市初期表現將視乎大市，未來兩週屬關鍵，若果恒指回升至20500至21000點之間，則有利友和上市初期股價，否則大多會破發。