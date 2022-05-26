強積金｜機構：5月份成員平均虧損5900元　年初至今蝕3.4萬元

強積金總資產已經連續第5個月下跌。據強積金研究機構積金評級估算，5月份強積金投資虧損估算約為270億元，年初至今強積金累計投資虧損約1,570億元；估計5月份平均每名強積金成員虧損逾5,900元，今年以來累計虧損則超過34,200元。

積金評級指，股票是強積金資產領跌火車頭，估計5月底強積金總資產將下跌至約1.048萬億元，相等於每名強積金成員平均賬戶結餘下跌至約228,500元；與去年6月份高位的268,900元比較，下跌逾4萬元。

累計跌幅逾一成 或是市場反彈之時

積金評級主席Francis Chung指，傳統金融資產在通脹及息口飆升的時期可能難以獲得理想回報，但積金局對 eMPF 及可持續投資的承諾可能會為成員提供一些保障，使成員免受傳統股票及債券市場下跌的影響。

他又指，雖然預測強積金今年以來累計虧損是自強積金推出以來最差開局之年，但回顧過去，每當累計跌幅超過10%，正正就是市場反彈之時；又指跌市是以低價買入優質資產的良機。成員應透過持續投資及分散投資，攞盡複式回報的好處，讓財富在打工生捱中幾何式地增長。

積金局留意到不時有機構定期發表強積金季度甚或一個月的短期表現報告。當局瞭解強積金計劃成員關注強積金的投資表現，但每個計劃成員的情況及需要各有不同，其強積金投資按照不同階段和風險承受能力而作出不同的投資選擇，故不宜以個別報告或指數一概而論。

積金局重申，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況， 以免得不償失。