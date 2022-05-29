「英超」講美──今日利記，明日車仔？｜小菲

車路士的油王時代正式結束，本周NBA湖人班主托德波里（Todd Boehly）斥資31.6億美元向前班主艾巴莫域治(Roman Abramovich)購入球會，令俄羅斯油王19年間勁賺22.9億美元，更開創一個新的「英超講美」的局面。

不知不覺間，英超六大球會中，其中四大都是美國商人控制，除了車路士外，還有曼聯、阿仙奴和被死敵皇馬剋死的歐冠亞軍利物浦。換句話說，英超最好的球隊，只有曼城和熱刺不是美國人控制，在近年歐冠表現突出的英超頂級足球都是美國商人的天下。

今次車仔易手，球迷期特球會能否再創高峰，因為托德波里的財團，包括私募基金Clearlake Capital，都有不錯的往績。雖然湖人今年成績欠佳，但MLB道奇卻是過去五年成績最佳的棒球隊，目前亦領先西岸的對手。

利記自Henry麾下 Fenway Sports Group入主後，目前球會價值升至44.5億鎊。（Getty Images）

過去三年，由另一美國商人John Henry的領導下，利物浦重回昔日光煇，已連續兩年奪得聯賽盃，今年更一度挑戰英格蘭足球史上從未出現過的「四冠王」。

事實上利記自Henry麾下 Fenway Sports Group於 2010年以4.76億英鎊入主後，據福布斯估計，目前球會價值升至44.5億鎊，即十二年升值近十倍。

利記在福布斯球隊價排名榜上第四，雖不及冠軍的皇馬，但整體成績較二、三位的巴塞和曼聯更理想。

不過，球會的價值不只看成績，還要看門券、轉播權及商業收益。以利記為例，球會門券收入約6,000萬美元，商業收入為1.44億美元，轉播費則為2.21億美元，數字與曼聯的十分接近，當然利記和曼聯球迷過去一年的狂喜和沮喪程度卻是大相徑庭。

值得一提的是，花無百日紅。令Henry響朶的波士頓紅襪隊這幾年表現平平，沒有特別買入高價球員，也沒有神級領隊高普，成績自然此消彼長。

因此，車仔新班主托德波里能否在倫敦創造他在洛衫磯的兩隊頂級球隊，並突破比油王更好的成績，將是球迷來屆最期特的答案。

【財經專欄】小數據．小菲｜資深財經傳媒人

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