積金局網誌︰自僱人士MPF參與率達8成　可借複息效應壯大退休儲備

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指積金局留意到，自僱人士對強積金的意識近年亦有所提升。自政府於2020年推出「保就業」計劃後，參與強積金計劃的自僱人士，由2020年4月的21萬5千增至2020年10月的22.9萬，參與率在短短半年間升了5個百分點，由73%上升至78%。而截至2021年12月底，已有超過23.1萬名自僱人士參與強積金計劃，參與率達8成。

由於強積金制度在工作人口當中覆蓋面廣泛，在推行一些保障就業措施時，利用強積金紀錄可簡化行政程序。例如「保就業」計劃其中一個申請資格為自僱人士須持有「自僱人士強積金戶口」，而「臨時失業支援」計劃的申請人如有強積金帳戶並作出授權，政府代理人會從強積金受託人直接取得強積金帳戶的相關資料以便審核有關申請，簡化申請手續和縮短處理時間，令申請人更快獲得援助。可見強積金除了為打工仔提供退休保障外，正在發揮更大的社會功能。

文章指，為確保自僱人士都能獲得基本的退休保障，在強積金制度下，年齡介乎18歲至64歲的自僱人士，不論有關入息多少，都必須參加強積金計劃。他們並須定期（可選擇按月或按年）向強積金計劃作出供款，供款額為有關入息的5%，但受最低及最高有關入息水平1的限制。換言之，即使入息低於最低有關入息水平，自僱人士仍須參加強積金計劃，但就毋須供款，直至入息超過最低有關入息水平才開始供款。

劉麥嘉軒鼓勵自僱人士善用強積金建立自律的退休儲蓄習慣，透過複息效應投資滾存，壯大退休儲備。如果能夠在強制性供款以外定期作自願性供款，效果就更明顯。假設一名自僱人士由25歲開始作強積金供款，每月收入18,500元，其後收入水平每年只按通脹調整。又假設平均每年的投資回報為4.3%，透過複息效應，估算該名自僱人士於65歲退休時滾存的強積金約有 756,000元。同樣條件下，如果該名自僱人士每月按收入作5%額外自願性供款，估算於65歲退休時的強積金增加至1,512,000元，退休時便可得到更穩健的保障。

多年來，積金局積極推動自僱人士參與強積金計劃，包括向一些較多自僱人士的工會組織，例如職業司機、水電工友等推廣強積金。另外，去年積金局更主動發信給學校、體育會、屋苑會所、工藝品市集策劃機構及共享工作空間營辦商等組織，鼓勵他們向自僱工作者，例如教練、興趣班導師及工藝品技師等，傳遞訊息，提醒他們注意有關強積金的權責，和善用強積金作退休保障的重要性。積金局亦與不同機構合辦以自僱工作者為對象的推廣活動，例如在手作市集擺放攤位，向自僱人士解釋強積金權責和及早規劃退休保障的重要性。

劉麥嘉軒補充，至於現正構建中的積金易平台，不但可以在管理強積金方面為僱主和僱員帶來莫大方便，更可以協助自僱人士更方便和靈活地管理強積金。積金局亦會為自僱人士安排諮詢會，介紹平台設計及聽取他們的意見。