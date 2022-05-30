玩具大王子蔡加讚擬買入星島14.2%股權　已獲調任執董及聯席主席

《香港01》昨晚率先引述消息指，「玩具大王」蔡志明之子、全國政協委員蔡加讚將成為星島新聞集團（1105）主要股東，並出任該集團聯席主席及執行董事。

星島﹙1105﹚今日﹙30日﹚早上發公告，宣布主要股東建議轉讓股份及高層人士變動。該集團指，蔡加讚已與大股東郭曉亭與訂立買賣協議，向後者買入集團1.25億股或14.2%股權，惟未提交易作價。交易完成後，郭曉婷仍持有星島約14.2%股份。

現為星島獨立非執行董事的蔡加讚，已獲調任為執行董事及董事會聯席主席。他有權收取每月1港元的董事酬金。另外，香港執業會計師范駿華即日起亦獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

蔡加讚有權收取每月1元董事酬金

集團指，蔡加讚之酬金乃經參考其職務及職責、現行市況以及公司薪酬政策釐定及商定，以及蔡加讚的理念是，彼作為董事會聯席主席及執行董事對公司的投入的回報要與彼將成為股東後公司的價值相一致。

值得一提，蔡加讚現任旭日國際集團副主席及譽一鐘錶集團主席，去年年中已擔任星島獨立非執行董事。此外，他持有美國南加州大學政治系學位，2017年獲頒銅紫荊星章，2018年成為全國政協委員。蔡加讚亦參與多項社會公職，主要包括香港大學校董、香港各界扶貧促進會會長等，在政商界的曝光率漸多。