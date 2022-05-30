英國6月起60家企業試推4天工作制　參與企業﹕冀增員工幸福感

疫情爆發讓世人更重視工作以外的生活質素，一向重視個人生活質素及條件的西歐，對此更為著緊，英國更有部份企業推出每周四天工作制試驗計劃，該計劃會從6月起實施半年。人力招聘機構Hays民調顯示，有逾半員工指出，將會考慮轉換到試行4天工作制的公司。認為在薪金不變﹑工時減少的情況下，有助於在工作與生活中取得更好的平衡，促進個人身心健康。

在英國企業面臨嚴重人力短缺，數目達到130萬之際，有60家企業﹑共3,000人將於下月起試行為期6個月的「4天工作制」試驗，希望能留住員工外，亦可以吸納新人。

參與計劃的酒廠Pressure Drop，希望「4天工作制」不僅能提升員工生產力，亦可以增加員工幸福感。另一參與此計劃的皇家生物學會則指出，期望員工能「在時間和工作型態上擁有更多的自主權」。

英國人力資源學會「特許人事及發展學會」勞工經學家波伊斯指出，服務業佔當地本地生產總值達80%，因此縮短工作日數較容易。不過若為零售﹑食品及餐飲﹑醫療及護理，以及教育行業或會面臨更多問題。

目前已進行「4天工作制」試驗的國家，分別為西班王﹑冰島﹑美國及加拿大，澳洲及新西蘭則會從今年8月起展開。