中國英國商會﹕新一輪疫情影響在華英企信心　或削投資當地吸引力

中國英國商會發布「2022年在華英國企業建議書」，指出最新一輪疫情爆發後，在華英國企業信心產生明顯變化，不少企業正重新評估其可接受的風險水平，如這種狀況不能得到解決，將會動搖中國作為國際商業中心地位，及削弱英國企業視華為投資目的地的吸引力。

商會指出內地零散爆發疫情及突然採取封控措施，使中國失去企業最依賴的條件﹕確定及相對可預測的營商環境。因此企業在華業務前景，面臨更大不確定性。

商會指出在華英國企業面臨的不確定性及商業信心的變化，主要在4方面，包括各行各業都存在政策﹑目標﹑流程等不夠清晰，相關政府部門與外資企業之間溝通有待進一步加強。外資企業在新機會﹑新政策倡議及新試點項目中的參與程度較低。國際旅行限制及國際人才流失，影響外國人對內地認知，阻礙國際交流。政府需要加強與企業溝通，以使企業能了解內地未來幾個月如何調整疫情政策，以最大程度減少目前及未來疫情防控，可能對企業及個人帶來的影響。

建議書指出英國企業希望中國能夠真正「動態」調整疫情防控政策，制定可預測及適當的措施，在保護脆弱群體同時，最大程度減少商業及經濟風險，如調整國際旅遊限制及邊境管制措施，採取平衡的疫情限制執行措施等。

冀日後多諮詢外商

企業亦希望內地能進一步明確網絡﹑數據安全法規，盡快確定跨境數據傳輸規定的實施細則，及希望監管部門作重大決策時，能諮詢外商，並制定政策及標準時可考慮外商的觀點，當中包括網絡安全法規﹑教育﹑醫療改革及碳減排計劃等領域。