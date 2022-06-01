恒地李家誠：疫情緩和樓市向好　認同李家超土地政綱

恒基地產（0012）聯席主席李家誠出席恒地股東會時表示，早前受新冠疫情影響，市民外出睇樓受限，現時疫情逐漸緩和，社交距離措施有所放寬，預計下半年樓市將向好，需求仍然強勁。

李家誠指，集團有充裕儲備的土地儲備，包括紅磡重建項目必嘉坊亦準備開賣，涉約2,800伙，項目另設有商業步行街，希望能令黃埔耳目一新。

李家誠指出，父親李兆基近況相當好，非常享受退休生活。（網上截圖）

稱父親享受退休生活

對於賣地條款中加入最低單位面積280平方呎要求的措施，李家誠認為，由於集團大多數是重建項目，沒有受到限呎影響，而目前集團位於市區的樓盤呎數較細，方便市民上車；新界樓盤價格便宜，也是具有吸引力。

此外，李家誠認同候任特首李家超關於土地房屋須提速、提效及提量的政綱，料可加快土地供應，而縮短土地審批，對市民、商家、政府亦是三贏局面。

他又提及父親李兆基近況十分好，非常享受退休生活，多了時間陪伴孫仔孫女。

李家傑表示會全力支持候任行政長官實行「千人計劃」，縮減社會貧軸差距。（網上截圖）

內房方面，集團聯席主席李家傑表示，內地房地產商紛紛去槓桿，大市低迷。但近來政府出台很多政策助企業渡過難關，相信市場只是輕微調整，能安然渡過；惟集團位於上海的項目受到疫情影響，進度被拖慢半年，但現在逐漸恢復，下半年盡量追進度。

另外，對於李家超早前提出解決跨代貧窮的「千人計劃」，為一千名住劏房的初中生提供資助及培訓，他指會全力支持李家超實行計劃，認為有助縮少社會貧富差距。