澳門上月賭收按年瀉68%至33.4億澳門元　首5個月賭收縮44%

撰文：張偉倫
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澳門政府公布5月賭收數據，賭收為33.4億澳門元，按年大減68%。

今年首5個月當地累計賭收為237.92億澳門元，按年減少44%。

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