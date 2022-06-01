領展﹕若疫情再爆　冀社交措施毋須再大幅收緊　消費券可帶動生意

本港爆發第五波疫情，政府大幅收緊社交距離措施。領展（0823）行政總裁王國龍於業績記者會上表示，隨政府於4月底開始放寬部分措施後，旗下商場人流回復逾九成，停車場的時租票數已經逼近新高，形容租戶生意已經反彈，比本港整體零售市道的表現更好。

公司業績指，旗下零售物業租用率仍處於97.7%高位；另去，亦簽訂超過660份新租約，香港物業整體平均續租租金調整率升至4.8%；平均每平方呎租金微升至62.7元。王國龍指，過去三年受社會事件及疫情影響，洽談續租感非常困難，對上一個財年終於錄得正數感高興。

（陳葦慈 攝）

他又指，領展主要收固定租金，分成的部分較少，而且疫情期間所定的3年租約，較多以較低水平簽定，因此即使市道反彈，對集團租金收入的影響仍會持續，因此去年部分租約為一年期的短約，待完約後再按市道調整。

他又指，現時租金收入增長，主要靠併購所增加的租金收入所帶動，不過以外國為例，當放寬防疫措施後，生意反彈好快，因此對本港零售業有信心，預料未來會有加租空間。

至於不少專家擔心，本港會爆發第六波疫情，他希望一旦再度爆發，亦毋須再大幅收緊社交距離措施，政府派發消費券對商戶生意有幫助，期望下一階段消費券派發，可進一步帶動生意。

被問到領展會否進行物業發展。王國龍表示，會繼續以投資物業、收取租金收益為主，不會放太多資源做物業發展項目。