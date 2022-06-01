「創客中國」國際中小企業創新創業大賽　香港分站賽接受報名

數碼港表示，年度盛事之一2022「創客中國」國際中小企業創新創業大賽—香港分站賽 今天﹙６月１﹚起正式開始接受報名，7 月 8 日截止，並擬於8月舉辦香港分站賽決賽，以挑選優秀創科團隊今年下旬代表香港參加國家級創業大賽「創客中國—國際中小企業創新創業大賽決賽」。今年的「香港分站賽」更被列為祝賀香港回歸25周年推動香港創新科技發展活動之一。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港一直與大灣區緊密聯繫，與灣區內的領先科創園區和科技孵化器合作，為數碼港社群成員接通拓展當地市場的渠道。「香港分站賽」已成功舉辦三屆，每年均獲得多間本地大學及超過40個工商、創科組識支持，他鼓勵數碼港及香港初創企業踴躍參賽，把握大灣區發展機會，打造更蓬勃及多元化的創科生態圈，以推動大灣區發展成為國際科技創新中心。

「香港分站賽」於 2018 年首辦，2022 年的賽事由國家工業和信息化部中小企業發展促進中心、香港特別行政區政府 政府資訊科技總監辦公室、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部及中國中小企業國際合作協會聯合主辦，並由香港數碼港、天使投資基金會及廣州市產業園區商會共同承辦，旨在推動四大範疇對接，包括創新技術與企業對接、落地項目與産業園區對接、市場化運作與政府政策對接，以及建立産業協同創新平台和升級服務平台，以鼓勵產業鏈內的項目對接，以協助產業協同創新，增強整體競爭優勢。