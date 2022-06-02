恒地與新世界及恒隆同被剔出富時羅素旗下指數　專家視呢隻為首選

富時羅素旗下指數換馬，將新世界（0017）﹑恒隆地產（0101）及恒地（0012）剔出旗下EFRA Nareit Developed Asia Index，指數調整將於本月17日收市後正式生效。

隨著富時羅素旗下指數將剔出，三隻地產股價均下跌，恒隆跌7.7%，報13.44元，恒地跌5.5%，報32元，新世界跌6.1%，報28.45元。

《彭博》引述Smartkarma分析師指出，是次指數成份股調整對所有相關股份均帶來影響，不過對於被剔出的股份而言，受到影響更大，並且不排除股價會下跌及跑輸同業。

黃敏碩﹕信和及長實可以留意

對於上述今日三隻本地地產股股價下挫，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，除受到指數換馬外，亦受到近期美國數據公布後，對加息預期影響。惟他指出目前本地地產股股價較資產淨值出現折讓，同時亦無受到財務壓力，以及業務趨向多元化。

他進一步就三隻地產股在業務上作分析，指出新世界逐漸發展成為一間綜合企業，恒地則偏向一間地產業務比較重的公司。恒隆可以視為半隻內地收租股，往後發展要視乎內地封城安排，及零售行業復蘇情況。

被問及未來聯儲局進一步加息，對本地地產股影響時，他認為有關加息因素相信已反映，或者對較依賴賣樓收益的恒地影響較大。不過近期恒地股價走勢亦算較強。

他又指出視新世界為首選，另指出信和（0083）及長實（1113）亦可以留意。他指出信和一方面近期較強，並且在過去5個月賣樓成績不俗；後者則估值較低。