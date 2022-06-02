美團業績｜首季經調整虧損收窄近8%至35.9億元人民幣　收入增25%

美團（3690）公布截至今年3月底止首季業績，期內權益持有人應佔虧損57.02億元（人民幣‧下同），按年增加17.6%。若按非國際財務報告準則，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為18.4億元，按年減少22.7%，經調整虧損淨額為35.86億元，減少7.8%。

公司又指出，收入為462.68億元，增加25%。當中餐飲外賣收入為242億元，按年增加17.4%，到店﹑酒店及旅遊業務收入為76億元，增幅為15.8%。新業務及其他期內錄得收入145億元，增長47%。

公司進一步指出，期內餐飲外賣業務收入增長主要受到訂單量及客單價增加帶動，該業務經營溢利為16億元，增長41.3%，經營利潤率為升至6.5%，提升1.1個百分點。

到店﹑酒店及旅遊業務方面，期內經營溢利按年增加26.4%至35億元，經營利潤率為45.6%。公司指出在今年首2個月該業務收入及經營溢利均錄強勁增長，可是3月時因奧密克戎病毒的傳播而受影響。

新業務及其他業務方面，收入增長主要受商品零售業務驅動，分部經營虧損為90億元，按年增加12.2%。經營虧損率收窄至62.3%，與商品零售業務更強的成本控制及經營槓桿有關。公司又指出，期內美團閃購訂單量按年增加70%；美團買菜訂單量增加120%。