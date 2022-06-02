積金局：首季以永久離港為由　提取強積金申索數目按季少14%

積金局最新發表今年3月份的《強制性公積金計劃統計摘要》，截至三月底強積金總資產約有11,200億元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過3,260億元；過去十年，強積金總資產飆升187%，接近兩倍。

年率化淨回報率為 3.6%

積金局指，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化 通脹率。今年首季，強積金已收供款共216.6億元，其中四分之三為強制性供款（約有162.3億）；另外四分之一為自願性供款（約有54.3億元）。

至於上財年可扣稅自願性供款（TVC）供款額為25.1億，按年上升了13%；自願性供款的帳戶數目有62,000個，按年上揚了17%。

首季永久離港為由 提取強積金申索數目為7500宗

截至今年三月底，約267萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,055萬個強積金帳戶的有關投資總資產值約849億元，佔強積金總資產8%。

今年首季，以不同理由（包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為47,000宗，較對上一季減少23%，當中第一季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為7,500宗，按季減少14%。

積金局指，由於市民可能擁有一個或以上的強積金帳戶，所以申請人數應低於申索宗數。