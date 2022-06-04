數碼港招聘博覽今開幕　陳智思籲更多年青人勇敢投身創科

「數碼港互動招聘博覽2022」今日﹙4日﹚開幕，由行政會議召集人陳智思、創新及科技局局長薛永恒、數碼港主席陳細明，及數碼港首席公衆使命官陳思源等擔任主禮嘉賓。數碼港互動招聘博覽匯聚超過150 間企業提供1,500個創科相關職位。

行政會議召集人陳智思表示，全球的創科大潮，正為富創意和才華，有志投身創科的青年帶來無限機遇。期望來屆政府能制訂全面而有效的青年政策和發展藍圖，助他們發揮潛能、實現夢想。未來是創新科技的黃金時代，呼籲更多年青人勇敢投身創科，以熱誠讓香港創科揚威海內外。

創新及科技局局長薛永恒在開幕禮致辭時表示，《十四五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心，特區政府推出多項措施支持創科進一步蓬勃發展，基建有數碼港擴建、將位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園與落馬洲/新田一帶地方整合為新田科技城、在流浮山建立規模媲美數碼港的地標性創科設施。深信在政府措施助力下，香港創科發展未來定必更上層樓。

數碼港主席陳細明致歡迎辭時表示，數碼港一直致力培育及推動年輕人投身創科業，並透過每年舉辦招聘博覽，為企業和有志投身創科人士提供配對平台。隨著社會步入後疫情時期，各行各業加快數碼轉型，對科技人才的需求有增無減，今年數碼港招聘博覽提供逾1,500份創科職位，更創歷年新高。我期望今年的招聘博覽，能幫助業界吸納新血，同時為有意投身創科的年青人提供機會，把握香港創科的黃金時代。