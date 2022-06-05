陳茂波：下決心將香港發展成更全面國際金融中心

財政司司長陳茂波今（5日）發表網誌表示，下決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心。除了股市外，債券、基金、保險及衍生產品等均是政府全力推動的範疇。他以債市發展為例，指近年的努力已漸見成果，香港目前是繼內地和南韓之後，債券發行量在亞洲（除日本外）第三大的地區。

他指，近年正積極推動多種類和多幣種債券發行，並利用稅務措施，吸引更多區內機構利用香港市場發債融資。他認為，近年債市在發展速度、市場規模、產品種類、風險管理等方面，港府都取得不錯的發展。

陳茂波續指，綠色債券以至相關的綠色和可持續金融，將是未來推動本港債市發展的重要方向。國家一直十分支持香港發展綠色和可持續金融。香港作為區內的綠色及可持續金融中心，可發揮引導國際資金支持國家經濟向綠色轉型的重要作用，助力國家實現「3060」碳達峰、碳中和的目標。

除了發行政府債券，陳茂波指，港府亦希望為全球各地的政府和企業提供一個綠色的籌融資平台，鼓勵更多業界和外部評審機構善用香港作為綠色融資據點。

著力發展及推動離岸人民幣業務

陳茂波又提到，離岸人民幣業務亦是香港未來必須繼續著力發展和推動的重點工作。未來港府將會循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展，提供更多以人民幣計價的投資工具和渠道等，以及穩妥高效的匯兌等，讓人民幣更好地在離岸市場循環流動，發揮好香港作為「國內境外」的離岸人民幣中心的功能，助力人民幣國際化的進程。

他表示，港府會繼續不斷豐富本港金融市場的多元發展，只要香港認清自身優勢和定位，鞏固強項、補足短板，抓準國際大形勢，服務好國家之所需，香港的金融業必定能取得質和量的進一步提升。