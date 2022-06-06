陳茂波：首季經濟遜色將拖累全年增長　復蘇關鍵要有效管控疫情

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議時表示，受內外因素夾擊，香港經濟在今年第一季明顯惡化，實質本地生產總值按年收縮4%，中斷連續四季增長的趨勢，按季亦下跌3%。因應第一季經濟表現遜於預期和出口前景惡化，但又考慮到本地經濟活動亦逐步恢復，港府將今年實質本地生產總值增長預測向下修訂至1%至2%。

隨著本地第五波疫情及嚴厲的社交距離限制措施令市面人流劇減，消費活動受到沉重打擊，私人消費開支在第一季錄得5.5%的按年實質跌幅。營商氣氛轉差，整體投資開支的按年實質跌幅擴大至8.4%。不過，隨着近月本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上四月初發放的新一輪電子消費券，不少食肆和商店的生意近期都明顯好轉。以零售業為例，零售業總銷貨價值在第一季按年下跌7.6%後，於四月份顯著回升11.7%。

在第五波疫情下，勞工市場嚴重受壓。經季節性調整的失業率由去年底的3.9%顯著上升至今年2月至4月的5.4%；與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率更急升至10%。

消費物價方面，基本通脹率在今年首四個月平均為1.6%，整體尚算溫和。不過，由於疫情影響跨境運輸，對部分食品的供應造成短暫干擾，基本食品價格顯著上升，但近期隨着供應回穩，升幅已有所緩和。與能源相關的項目和衣履的價格在首四個月亦錄得明顯升幅。其他消費物價指數主要組成項目的價格升幅則大致維持平穩。

樓市方面，住宅樓價在今年第一季內平均下跌3%，四月轉為微升0.5%。市民置業負擔指數在今年第一季仍處於約71%的高水平，遠高於過去20年49%的長期平均數。供應方面，今年3月底時估計未來三至四年的一手私人住宅單位總供應量會增至99,000個的紀錄新高。2022至2026年期間私人住宅單位平均每年落成量預計將超過19,000個，較過去五年的平均數增加約14%。

展望未來，陳茂波認為推動經濟復蘇的關鍵，是要有效管控疫情。只要疫情繼續穩步受控、穩住信心，本港經濟可望回穩及稍有增長。