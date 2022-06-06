優之良品多間分店電話無人接聽　公司網頁無法登入

香港又一個本地運鎖品牌，可能成為集體回憶。連鎖零售店優之良品今日有傳全線結業，《香港01》曾致電予荃灣﹑大圍﹑沙田及觀塘分店，均無人接聽。同時亦發現公司網頁已無法登入。《香港01》亦曾發電郵予公司查詢，惟文章刊發前未收到回覆。

有關消息在社交媒體上引起回響。在此之前，專門支援在囚人士及其家屬的FB專頁「稜‧支援」發文，指出有不少家屬向專頁指出難以在優之良品購買肉乾，曾有家屬連訪數店仍無所獲，在門店留下電話亦遲遲並無獲回覆。往後更傳出公司將永久結業的消息。

據網上資料顯示，優之良品成立於1993年，主要售賣涼果小食為主。

接連將自用舖招租

銅鑼灣利園山道地一單邊舖位，由連鎖零食商優之良品自用多年，新近推出招租，並以每月約13萬元租出。

中原（工商舖）高級分區營業董事黃新宇表示，由優之良品持有的銅鑼灣利園山道39至47號寶富大樓地下G號舖，面積約800平方呎，上月推出市場招租後，獲多家零售商垂青，不足一個月即獲零售店租用，成交月租約13萬元，呎租約162元，較早前意向租金約15萬元輕微減價約13%。

據了解，優之良品近期連環將自用的舖位推出招租，包括觀塘物華街自用舖位，面積1,000平方呎連入則閣，現以16.8萬元放租中。至於荃灣街市街及佐敦彌敦道舖位，亦分別透過多間代理放租中。