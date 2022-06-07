比特幣再失3萬大關　以太幣跌破1800美元　受累美債息上揚

美國本周五公布焦點通脹數據前，10年期國債孳息率重上至3厘以上，是近一個月來首次。債息急升逾8點子，至3.02厘。通脹預期升溫，觸發Bitcoin跌勢加劇。

Bitcoin今再失守三萬美元關口，據CoinDesk數據，現報29,823美元，較2021年11月10日締造的史上新高68,991.85美元瀉逾56%。而以太幣亦跌穿2,000美元，報1,756美元。

華爾街著名投資大師、投資服務公司Guggenheim首席投資官Scott Minerd早前預計，Bitcoin將跌至8,000美元。

Scott Minerd接受彭博電視台採訪時表示，數字貨幣有19,000種，其中大部分都是垃圾。Bitcoin和任何加密貨幣目前還沒有真正確立為可靠的投資。

他指，旗下公司曾以20,000美元的價格購買了Bitcoin，並在達到40,000美元時賣出，現時已不再持有Bitcoin，「如果公司要建倉，就是沽空這個數字貨幣。」

值得留意的是，Scott Minerd曾於2020年表示看好Bitcoin。當時他經預測，由於Bitcoin的稀缺性加上聯儲局「大量印鈔」，Bitcoin最終將攀升至約40萬美元。