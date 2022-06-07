滙豐私銀料美國明年首季暫停加息　恒指年底有望見25410點

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，目前市場對美國經濟有機會出現衰退感到擔心，不過認為現時美國就業情況勝預期，聯儲加息亦會平衡通脹及經濟發展，因此，估計環球經濟將延續增長，只是增速在能源衝擊及供應鏈中斷的環境下將減慢，而不致於衰退。

對於美國加息預期，她認為美聯儲在今個月再加息50點子後，將於下半年逐漸緩和加息。原因是美國3月通脹或由41年高位見頂，預計核心個人消費開支物價指數（PCE），由4月的4.9%回落至今年第4季的4.2%，明年進一步回落至2.8%。因此相信明年首季可以暫停加息。

看好本地股走勢

美國加息是港股受壓的原因之一，展望恒指走勢，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，看好港股中的本地股走勢，認為受惠疫情消退後的經濟復甦，預期今年底恒生指數將升至25410點。

他又指，港股風險回報更加有吸引力，現時市場共識預期MSCI香港指數今年每股盈利增長9.6%， 遠高於MSCI中國指數及恒指盈利持平的預測。

對於人民幣走勢，范卓雲指出由於美國加息，令中美利差擴大，人民幣出現貶值，不過相信下半年中國經濟逐步回穩，人民幣貶值幅度有限，該行料今年底人民幣兌美元為6.65，明年則見6.7，與現時水平相若。