滙豐等5間銀行加入綠色商業銀行聯盟　余偉文：助銀行綠色轉型

金管局與國際金融公司今日（7日）舉行「綠色商業銀行聯盟」基石成員諒解備忘錄簽訂儀式。滙豐銀行、中國銀行（香港）、花旗集團、東方匯理銀行和渣打銀行5間金融機構成為綠色商業銀行聯盟的基石成員，總資產逾7萬億美元。基石成員銀行將鼓勵客戶採用綠色策略、推廣綠色產品等，釋放商機，實現經濟綠色轉型。

聯盟由世界銀行集團成員及全球最大的專注於新興市場私營部門發展的國際開發機構國際金融中心（IFC）發起，並於2020年與聯盟亞洲區域創始成員及首個區域執行理事金管局共同推出亞洲分部。聯盟會為協助銀行錄色轉型，促進銀行發展及推動綠色金融。

金管局總裁余偉文表示，亞洲未來30年的氣候投資需求約66萬億美元，商業銀行可以通過制定明確目標，以及開發綠色金融產品和服務，支持實體經濟轉型，致力將香港打造成全球領先的綠色金融中心。

他提到，不同的商業銀行均經歷綠色轉型階段，由於區域銀行合作的協同空間大，成立「綠色商業銀行聯盟」可以促進公私夥伴合作，以及提升亞洲區內商業銀行和其他金融機構的專業能力，將有助開拓綠色金融市場並提高該行業的風險抵禦能力。