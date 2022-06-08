紀念華置、愛美高合併　斥42億重建倫敦項目　易名Evergo Tower

華置（0127）欣然宣布，將斥資約英鎊4.29億元（約41.96億元），將位於英國倫敦項目 120 Fleet Street 重建及活化，作為紀念集團成立100週年重點工作之一。

集團於2011年1月，以總代價約英鎊 2.80 億元（當時約港幣 34.47 億元）購入首個當地投資項目 120 Fleet Street，其中包括名為 RiverCourt 的商業建築及二星級歷史建築物每日快報大樓（Daily Express Building）兩棟主要建築物。

料新大樓2026 年上半年落成

項目於2021年10月獲倫敦市決議授予許可重建，其拆卸工程預計於今年第三季施工，料新大樓於2026 年上半年落成，目標為出租予跨國金融企業或相關機構。

作為兩棟主要建築物之一的River Court，將重建成21層商業建築，當中包括約50,520平方米的辦公空間和約1,820平方米的零售空間。此外，該物業將更名為 Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團（Evergo HoldingsCompany Limited）合併的歷史。

陳凱韻（右）表示，期待項目重建完成的一天。（公司提供）

華置行政總裁陳凱韻表示，很高興向大家宣布重建120 Fleet Street這個項目的好消息。建成後的Evergo Tower 具備靈活的設計，加上其戶外空間提供令人嘆為觀止的倫敦市中心景觀，深信能夠滿足頂級企業租戶的需要。至於每日快報大樓變作公共空間之後，亦勢將重現昔日的氣質及光芒。她表示，十分期待項目重建完成的一天。