光大證券：恒指下半年上試兩萬五　推薦四板塊八大港股

光大證券國際發表2022年下半年市場展望，該行認為恒生指數下半年有力再試25000點，相當於市盈率11.8倍，形容為向上反彈有限制、向下則有支持。另外，該行推薦石油、新能源、基建及精選內房等四大投資主題。

另外，該行對於恒生科指下半年目標5000點，對應2022年市盈率約19.66倍；而上證指數下半年的目標為3500點。

光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生指，俄烏衝突成為上半年最大的「黑天鵝」。宏觀而言，從通脹、經濟增長及估值角度分析，亞洲區板塊明顯較為吸引。因此，下半年之投資部署可歸納為三大主題，包括環球綠色投資、亞洲股票、短存續期債券。

光大證券國際推薦石油、新能源、基建及精選內房等四大投資主題。

證券策略師伍禮賢稱，在港股方面，石油、新能源、基建及精選內房可看高一線，推薦中國鐵建（1186）、中國建築（3311）、中海油（0883）、中石油（0857）、龍湖集團（0960）、中海外（0688）、龍源電力（0916）、信義玻璃（0868）。

美國聯儲局預期在年內繼續加息，伍禮賢指，加息對高估值股份影響較大，而港股估值相對較低，料加息對港股影響不大。 至於科技股的前景，伍禮賢對行業下半年看法正面，ATMX中較看好騰訊（0700）及美團（3690）。

外匯方面，環球市場及外匯策略師黃俊能指，隨著大宗商品價格預期向上，該行下半年睇好紐元及加元，人民幣、澳元及英鎊則相對中性，並睇淡日圓及歐元。他認為，雖然風險事件持續，有利美元走強，但由2000年以來美元未曾試過連升四季，而目前美元正經歷連升四季，相信未來升幅有限。