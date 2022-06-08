李克強﹕部署進一步穩外貿穩外資措施　提升對外開放水平

據《央視》報道，國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議，聽取穩增長穩市場主體保就業專項督查情況匯報，要打通堵點﹑完善配套，充分發揮政策效應，部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開放水平。

會議指出近期國務院派出督查組，對12個穩增長穩市場主體保就業開展專項督查。從督查情況看，各地貫徹黨中央﹑國務院部署，加快落實中央經濟工作會議及政府工作報告確定政策﹑穩經濟一攬子措施，多數地方出台配套舉措，助推經濟運行向好因素增多﹑市場信心增長，但有的地方存在政策落實不到位﹑「一刀切」﹑亂收費亂費等問題。

會議指出，經濟下行壓力仍突出，要高效統籌疫情防控及經濟社會發展，各地要切實負起一方民生福祉責任，以時不我待的緊迫感推動經濟政策再細化再落實，確保第二季經濟合理增長，穩住經濟大盤。

會議指出對外開放是內地基本國策，穩外貿穩外資事關經濟全局﹑就業大局，要進一步擴大對外開放。在落實已出台穩外貿穩外資同時加大支持。一是充分發揮各級穩外貿穩外資等機制作用，協調解決外貿企業復工達產﹑項目建設等困難。二是對出口退稅信用好的企業階段性實行3個工作日退稅到位，擴大優質產品進口，加快提升港口裝卸轉運及通關效率，保持國際產業鏈供應鏈穩定。研究階段性減免港口有關收費。三是積極吸引商投資，打造市場化法治化國際化營商環境，擴大中西部外商投資製造業鼓勵類目錄。