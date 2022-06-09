港股22000點得而復失　內需及消費股受壓　潤啤挫逾5%跌穿50元

十年債息再度升穿三厘大關，加上布蘭特期油升至近三個月高位，拖累美股三大指數下跌，但中概股持續強勢，金龍中國指數收市漲5.7%。至於港股ADR收報22221點，升206點或0.9%。



【16:32】港股22000點得而復失

港股今日繼續上演22000點拉鋸戰。大市早段觸及22143點後，便一直在22000點附近徘徊，最終低收。

恒指收市報21869點，跌145點，國指跌73點，報7606點，科指跌68點，報4749點，成交額為1,637億元。

內需及消費股表現疲弱，潤啤（0291）失守50元關，收市報49.95元，跌5.1%，海底撈（6862）挫5%，安踏（2020）跌4.4%。

汽車股亦回軟，比亞迪（1211）險守300元，跌0.7%，吉利（0175）跌4%，長汽（2333）跌4.8%，北汽（1958）跌1.9%。

科技股走勢個別，美團（3690）跌3.1%，小米（1810）跌3.2%。阿里（9988）則逆市上升2.3%，騰訊（0700）曾收復400元，收市報394.8元，升0.9%。

濠賭股亦偏軟，金沙（1928）跌2.4%，永利（1128）跌1%，澳博（0880）跌1.7%。

【13:40】港股跌勢午後加劇

港股跌勢午報擴大，恒指最新報21880點，跌133點，國指跌71點，報7607點，科指報4747點，跌70點。

油股逆市上揚，中海油（0883）升2.9%，最新報11.5元。

內需消費股則向下，潤啤（0291）跌3.7%。

【12:00】港股中午收報21961點

恒生指數中午收報21961點，跌52點或0.24%，半日成交額915億元。

碧桂園（2007）半日升3.2%，報4.8元；碧桂園服務（6098）升4.7%，為半日表現最佳藍籌。

蘋果概念股走低，舜宇光學（2382）跌4%，丘鈦科技（1478）跌4%，瑞聲科技（2018）跌1%，比亞迪電子（0285）跌1.6%。

【10:58】恒指跌穿22000點

恒指跌56點，報21958點；科指跌0.91%，報4774點。

阿里巴巴（9988）升3.03%，報112.1元；美團（3690）跌3.07%，報201.8元。

【09:52】港股一度轉跌

恒指一度轉跌35點，回落至22000點以下，現升19點，報22033點；科指跌0.08%，報4814點。

嗶哩嗶哩 （9626） 回吐2.28%，報231.2元；滙豐 （0005） 跌1.37%，報50.55元。

科技股升幅收窄，阿里巴巴升4.41%，報113.6元。

【09:20】港股高開106點

港股高開，恒指漲0.49%或106點，報22121點；恒生科技指數漲1.36%或65點，報4883點。

科技股普遍上揚，阿里巴巴（9988）升近7%，報116.2元；萬國數據（9698）升超5%，騰訊（0700）升超3%，美團（3690）漲0.58%。