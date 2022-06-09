積金局：歡迎取消強積金對沖安排　將於積金易平台設專項戶口處理

積金局表示，歡迎立法會今日（9日）通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，取消僱主可使用為僱員作出的強積金強制性供款累算權益，以抵銷《僱傭條例》下遣散費／長期服務金的安排，進一步加強強積金的退休保障功能。

除強積金計劃外，取消「對沖」安排將同樣適用於《職業退休計劃條例》下的職業退休計劃。政府計劃於積金易平台全面運作時實施取消「對沖」安排。在取消「對沖」安排生效日後，僱主不可再使用其強積金強制性供款累算權益「對沖」僱員由該日起的受僱期內所享有的遣散費/長期服務金。

劉麥嘉軒：制度得以進一步完善

積金局主席劉麥嘉軒表示：強積金是香港退休保障制度其中一根重要支柱。經歷多年來社會上廣泛討論及多輪諮詢，取消強積金「對沖」安排終於獲立法會通過，令強積金制度得以進一步完善，有助打工仔壯大退休儲備，加強退休保障成效，意義重大。」

配合取消強積金「對沖」的實施，積金局已在構建中的積金易平台上設立支援專項儲蓄戶口計劃相關功能，讓勞工處為僱主開設專項儲蓄戶口，以處理與取消「對沖」相關的工作。

劉麥嘉軒續說，積金局一直與勞工及福利局和勞工處在構建積金易平台的過程中緊密合作。積金局、積金易平台公司和平台項目承辦商正盡力全速構建積金易平台，目標是於2023年第二季開始分批轉移強積金帳戶資料，並預期平台最早將於 2025年全面運作。

另外，宏利副總裁兼香港及澳門退休業務部主管吳清發表示，很高興得悉立法會通過取消對沖安排，適用於強積金計劃及職業退休計劃，標誌著香港在加強就業人口的退休保障方面向前邁進一大步。

吳清發指，一直與業界持份者緊密合作，致力令強積金制度更趨完善，期望強積金制度在未來數年取得進一步發展，包括落實取消對沖安排以及實施「積金易」平台。