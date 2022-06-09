新世界旗下醫健品牌Humansa收購諾亞醫療　加快大灣區發展

新世界集團（0017）醫健品牌Humansa（仁山優社）今天宣布將擴展粵港澳大灣區業務，收購內地婦兒科著名醫療集團諾亞醫療，及與內地眼科醫療權威惟視眼科建立策略合作夥伴關係，加快於大灣區的發展。

公司指，透過收購內地婦兒科著名醫療集團諾亞醫療，以及與內地眼科醫療權威惟視眼科建立策略合作夥伴關係，Humansa 於大灣區的發展得以快速增長，延伸至香港市場外，以廣州及深圳為重點城市的內地市場，有助 Humansa 打入內地個人化及優質醫健服務市場。

Humansa 行政總裁蘇嘉威表示，為配合粵港澳大灣區日益增加的高質素醫健需求，Humansa將持續擴展優質服務，部分更設有個人化體驗。在與新世界集團生態圈的協同效應及戰略合作夥伴的共同協作下，希望進一步擴展大灣區內的業務版圖，並為提供頂尖的綜合醫健服務訂下新基準。

是次收購計劃為諾亞醫療成為 Humansa 在大灣區其中一個核心平台，透過共享客戶群、醫療資源、營運及管理優化等提升協同效應。諾亞醫療奠定了服務女性及兒童客戶的堅實基礎，通過是

另外，Humansa 將與惟視眼科合作，在未來18個月於廣州及深圳開設兩間新眼科中心。惟視眼科聯合創辦人及執行董事楊琳表示，公司一直留意到大灣區這個極具潛力的市場，也非常高興今次能夠與 Humansa 達成合作協議。透過新世界集團生態圈的資源，共同整合雙方優勢，拓展眼科視光學的優質服務及產品。