3香港進駐百佳開店中店　年底擬增至18間　提供寬頻及生活產品

和記電訊（0215）執行董事及行政總裁古星輝指，待政府公佈流動通訊頻譜實施時間，就會正式開啟流動通訊頻譜700MHz的服務，至於電話卡實名制實施後，旗下銷售並未受到影響。

旗下3香港為祝賀百佳創立50周年，於本月推出寬頻及智慧生活產品的優惠，當中更結合易賞錢特別獎賞，助客戶打造智慧家居。

為慶祝百佳50周年，3香港推出期間限定優惠，於7月31日前，到「3｜智慧百家Digilive」店中店上台選用56 寬頻服務，月費88元即包任用 56 寬頻連 5GW-Fi6 Router。

3香港表示，56 寬頻全程免拉線，毋須師傅上門安裝，即插即用，方便連接家中各種智慧家電。

店中店年底擬增至18間

3香港早前己開始於百佳超級市場旗下門市，設立「3｜智慧百家 Digilive」店中店，提供5G寬頻及智慧生活產品。

古星輝表示，現時3香港的銷售網絡已擴展至500間門市，締造最強大的協同效應，並於百佳率先開設9間「3｜智慧百家 Digitive 店中店」，面積最細店面有80呎，包含20至30種產品，本年底亦將增至18間，希望未來每區都有店中店。