Tesla又加價　Model Y 稅前價加近7%　車價重回2020年水平

「早買早享受，遲買平幾舊」，可惜這句俚語不適用於購買Tesla（美：TSLA）的汽車。隨著商品價格持續高昂，Tesla香港區售價據悉明日起加價。

根據香港海關汽車首次登記稅系統所載資料顯示，由6月10日開始，多款Tesla汽車零售的新價格生效，包括 Model 3 及 Model Y 等車型。

根據香港海關汽車首次登記稅系統所載資料顯示，由6月10日開始，多款Tesla汽車零售的新價格生效。

當中加幅較為高的車型包括Model Y Long Range型號，稅前價格由388,000元，提價至413,920元，增幅達6.68%。若計入「一換一」稅務優惠後，總車價將由422,920元加價至455,428元，增幅高達7.69％。

至於車價更高的Model Y Performance，稅前售價由435,800元，提高至最新的449,460元。綜觀各款車型，一般以Long Range版本加價幅度較大。

Tesla是次調整售價，已是今年3月以來第二次加價。即使計入「一換一」稅務優惠後，當中 Model 3 各版本售價均逼近2020年減價前的水平，當中 Model 3 SR+的價格更高於2020年。