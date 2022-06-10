陳啟宗妙論可持續發展　奪恒隆數學獎精英　可優先見工｜溫多娜

兩年一屆嘅「恒隆數學獎」頒獎晚會昨﹙10日﹚圓滿舉行。溫多娜文科出身，數學於我是「外星文」，最常是用「加減乘除」計上市公司PE、PB等等，但大會主題是可持續發展，溫多娜台下傾聽，也有一些得著。

讀者或者會問，數學與可持續發展，天南地北，如何緊扣在一起？無他，數學乃所有科學之母，造原子彈探索宇宙，都離不開數學，更何況是保護地球？近年，可持續發展、ESG，愈來愈受到商界重視，理由好簡單，假如人類社會不能長久發展下去，空談商機。在小組討論環節，科大學者便從經濟角度指出，要利用誘因及懲罰機制，鼓勵企業負上更多社會責任。

小組討論涉及不少專業嘅概念，溫多娜也不是完全袋哂落袋，活動尾聲由恒隆集團（0010）董事長陳啟宗總結，向來口才了得嘅佢，大發妙論。陳啟宗一開始打趣道，聽完幾位講者發言後，最大感受係以前「壞」企業賺最多嘅錢，未來則是「好」企業賺得最多，所謂「好、壞」，自然是指企業對環境造成的破壞。陳啟宗不忘大賣廣告，話恒隆好重視可持續發展，所以一定是好公司，又話隨著科技發展，未來甚至可能可以用蘑姑等材料起樓，成本一定大減，恒隆必然會成為一間更好的公司，結論是買恒隆股票！

培養更多數學家 世界將變更加美好

陳啟宗又不是完全「賣花讚花香」。翻查資料，佢地集團在內地發展的所有項目，都獲得美國綠色建築協會頒發的「能源及環境設計先鋒獎－核心及外殼組別」金獎認證或預認證，以表揚物業推行環保概念及措施。陳啟宗好語重心長咁話，環境保護問題是跨代的問題，但解決之道不能「跨代」，如果我們這一代不盡快採取正確的行動，恐怕便無下一代。

講返「恒隆數學獎」，是每兩年一屆為香港中學生而設的數學研究比賽，自2004年成立以來，一直備受各界推崇。今年主題是可持續發展，枱號以相關概念命名，十分有心思。

今屆得獎學生來自拔萃男書院、聖保羅男女中學等等，陣容強勁，陳啟宗大讚見到如此多叻嘅學生，對香港前途充滿信心，仲話數學對於可持續發展十分重要，培養更多數學家可令世界變得更加美好，而以往恒隆未請過數學家，睇怕未來有需要，更借機向在座嘅數學精英招手，話如果拎過恒隆數學獎，日後可優先應徵，惹來全場一片獎聲。