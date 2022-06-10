林鄭月娥：香港須對全球重新開放　以保持國際金融中心地位

行政長官林鄭月娥將於6月30日離任。她接受《CNBC》訪問時表示，香港須對全球重新開放，以保持國際金融中心地位。

她表示，邊境管制措施令人不耐煩，破壞香港作為樞紐地位，反問若果不能自由前往其他地方和內地，本港又如何成為一個樞紐。目前本港的防疫措施較其他國家嚴厲。她稱，放寬邊境限制將提升香港的國際聲譽，一旦可以縮短酒店隔離期，或者採用居家隔離方式代替，相信很多人會來香港。

本港近日確診宗數上升，但未有收緊限制措施，林鄭月娥指不擔心確診數字，大多數病例都是輕症，而且疫苗接種率正在上升。

她指，香港特區政府擁有高度自主權，去決定如何應對公共衛生危機，過去兩年半政府一直在努力取得平衡，以實現與內地及海外通關的目標。

至於任內提出《逃犯條例》修訂，引發大規模示威及街頭衝突，以及實施《港區國安法》及新選舉制度等，她批評西方媒體不了解「一國兩制」，並嘗試將香港描繪成與其他內地城市一樣。

她認為香港有新聞自由、言論自由及集會自由，但自由並非絕對，須有規限，公眾利益亦不可凌駕國家利益；又指近期海外人才離港，並非因為《港區國安法》，而是嚴格防疫措施令人「不耐煩」所致。