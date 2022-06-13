新地慈善基金贊助《智得耆樂》啟播　提升社會對認知障礙症的認識

新鴻基地產慈善基金贊助《智得耆樂》系列啟播，以提升社會對認知障礙症的認識。

該基金早前邀請香港中文大學醫學院精神科學系林翠華教授，構思和拍攝認知障礙症特輯《智得耆樂》，特輯共有八集，第一集已於上星期六（6月11日）在《灼見名家》YouTube 頻道播放；九巴亦將精華片段安排在九巴巴士及巴士站的電子顯示屏上播放，方便乘客收看。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，隨著香港人口老化，愈來愈多長者患有認知障礙症。都市人生活忙碌，要同時兼顧工作、家庭和子女，容易忽略年邁的雙親，不少長者確診患上認知障礙症時，病情已步入中至晚期。他指，《智得耆樂》的特點是每集以數分鐘時間，深入淺出地講解認知障礙症，並提供一些識別和治療此症的實用貼士給觀眾。郭炳聯希望市民能抽時間觀看此特輯，特別是平日忙於工作的中年人士，若發現父母出現病徵，要及早帶他們求醫。多關心身邊的長者，留意他們的身體和精神狀況，只要掌握照顧患者的技巧，以積極的心態面對，無論患者、親人或照顧者，身心都能夠保持健康和平衡。

林翠華教授則稱，認知障礙症是伴隨高壽的常見疾病，亦和身體健康息息相關。能夠及早治療及處理，對長者及家人的身心健康，都有莫大裨益。