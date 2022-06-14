GOGOX（2246）今招股　周五截飛　入場費4343元｜新股IPO

GOGOX、快狗打車（2246）在港正式招股，全球發售3,120萬股，當中香港公開發售佔一成，每股發售價定為21.5元，一手200股，入場費4,343元。今日起至本周五接受認購，下周四公布招股結果，翌日於聯交所主板掛牌。瑞銀、中金、交銀、農銀為聯席保薦人。

是次發售合共引入兩名基石投資者，包括蕪湖市國資委支持的奇瑞商用車，主要從事各類汽車零部件的製造、組裝及銷售。奇瑞認購金額達5,000萬美元，相當於發售股份數目的1,824.6萬股，佔發售股份比例約58.5%。

另外亦引入廣發全球資本作基投，公司主要從事投資業務，並認購492.66萬股，涉資1,350萬美元，佔發售股份比例約15.8%。

預料全球發售完成後，快狗打車股份市值約132.33億元。

以每股發售價21.5元計算，預計全球發售所得款項淨額約為5.67億元，當中約40%預計用於擴大用戶基礎及提升品牌知名度；約20%預計用於開發新服務及產品，以增強變現能力；約20%預計用於在海外市場尋求戰略聯盟、投資及收購，這與業務互補且與戰略一致；約10%用於提升技術能力及增強研發能力；約10%用於營運資金及一般公司用途。