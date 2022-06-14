國泰5月載客人次按年增1.41倍　預期上半年仍錄重大綜合虧損

國泰航空公布2022年5月份客、貨運量數據，國泰稱，由於香港特區政府最近分階段調整多項旅遊限制及檢疫規定，因此國泰航空於5月份的客、貨運量數據已開始反映有關調整的正面效果。

國泰航空於5月份載客57,982人次，按年增加141.5%，但相比疫情前2019年5月的水平下跌98%。收入乘客千米數按年上升164.4%，但與2019年5月相比則減少97.1%。乘客運載率增加33.7個百分點至60.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加16.8%，與2019年5月相比下跌96%。在2022年首五個月，載客人次較去年同期增加59.1%，但運力下跌48.5%，而收入乘客千米數則上升49.3%。

貨運方面，國泰航空5月份運載92,426公噸貨物，與去年同月相若，但與2019年5月相比減少45.1%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌32.5%，與2019年5月相比減少59.9%。運載率下跌5.3個百分點至75.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少27.7%，與2019年5月相比減少66.1%。在2022年首五個月，載貨量較去年同期下跌4.3%，運力減少 38.9%，而貨物收入噸千米數則下跌41%。

預計上半年虧損少於2021年同期

顧客及商務總裁林紹波表示，今年首季香港為對抗持續的新冠疫情收緊了旅遊限制及檢疫安排，有關措施限制了國泰營運航班的能力，期內公司僅能運作極少數的客運服務，而貨運運力亦顯著收縮。然而，隨著最近有關旅遊限制及檢疫安排的調整，公司於第二季能夠恢復更多運力。由於貨運業務表現強勁，以及國泰於過去兩年不懈地實施的成本控制措施，預期今年上半年的業績雖然仍會錄得重大的綜合虧損，但料將少於 2021 年上半年的綜合虧損。

展望六月及以後，隨著旅遊需求於未來數月將持續增長，國泰正積極在現行防疫措施的規範下，盡力增加客運運力。期望於今年年底，將客運航點數目較今年年初時營運的 29 個航點增加一倍，暫時於6月已達標過半，恢復客運航班至 45 個航點。國泰會繼續密切關注鄰近國家，例如日本及韓國，開放旅遊活動的情況，及適時捕捉市場的需求。公司亦預期轉機需求將進一步改善及變得更多元化，尤其是往返英國及澳紐，以及往來北美及東南亞的需求。