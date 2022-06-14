新世界平台推「餐餐送愛」　掃QR Code捐款近220間食肆參與

第五波疫情重挫香港經濟，令基層生計飽受衝擊，新世界發展（0017）旗下的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」宣佈，明天（15日）起推出為期兩個月的「Share a Meal餐餐送愛」 計劃。

捐助者只需用手機掃瞄食肆展示的「餐餐送愛」二維碼，或登入「愛互送」網站，便可透過AlipayHK或PayMe捐出10元或以上，捐款滿100元可申請免稅收據；平台合作伙伴仁濟醫院會把捐款用以代購物資，尤其食物項目如食米、罐頭、包裝麵食等，再按需要分配予60間受惠機構，轉贈基層。

「餐餐送愛」計劃獲本地餐飲業界支持，共有近220間食肆參與，當中更包括多間米芝蓮星級食府，以及新世界旗下的K11 MUSEA、K11 ART MALL、D•PARK 愉景新城及THE FOREST內的餐廳。

新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」自今年3月推出以來，已透過參與平台的60間非牟利機構，把抗疫、生活、食物等類型的物資捐出，讓以十萬計的基層家庭受惠。而上月亦推出「Show me your love飯」義賣行動，呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳，購買飯券轉贈基層。