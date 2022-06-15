加息前瞻｜聯儲孰鷹孰鴿？　 經濟師：2大因素致加息不如預期進取

美國上月通脹升幅8.6%，再破逾40年紀錄，成環球股市急挫元兇，特別是香港時間周四（16日），聯儲局將公布議息結果，更令市場擔心加息會否更激進。早前聯儲主席鮑威爾對市場釋出的指引，是加息半厘；不過最新通脹數據遠超預期，粉碎投資界原先料通脹回穩的憧憬。最新至少四間投行預期本周美國會放棄早前指引，改為一口氣加息0.75厘。有經濟師則認為，應關注美國或出現「滯漲」風險，現時投行的預期或過於激進。

5月CPI一下子攀升至8.6%，再創40多年新高，粉碎了市場的樂觀憧憬，一時之間市場充斥美國加息將更激進的預期。（資料圖片）

周四一口氣加息75點子機會增

美國通脹經過4月份的單月回落，市場原先預期，5月份通脹亦有望延續回落勢頭。不過，最終數據粉碎了市場的樂觀憧憬，5月CPI一下子攀升至8.6%，再創40多年新高。

通脹超預期，多間投行上調美國加息預測，最新摩根大通及高盛，皆上調對美國利率走勢的預測，最新估計聯儲局本周四會議將加息0.75厘。

摩根大通預期，美聯儲官員不會受到早前表示今次加息0.5厘的指引，而限制加息步伐。更指出對市場真正的震撼，是在於本周會否一口氣加息1厘，認為這是一個重大的風險。

該如何分辨今次加息是強硬的鷹派；抑或是較溫和的鴿派，渣打發表報告指出，投資者可從主席鮑威爾的會後聲明，尋找線索。（資料圖片）

聯儲是鷹是鴿 鮑威爾發言有玄機

市場對於本周四聯儲繼續加息，已有充分預期。問題是，該如何分辨今次加息是強硬的鷹派；抑或是較溫和的鴿派。

渣打發表報告指出，投資者可從主席鮑威爾的會後聲明，尋找線索。若鮑威爾發言指，未來數次會議將會繼續加息半厘，可視為溫和的鴿派發言，因為和市場原先預先相若。相反，若果發言是指，聯儲局將「用盡所有方法」控制物價，或預警會一次過加息75點子的話，市場應視為鷹派訊號。

一時之間市場充斥美國加息將更激進的預期。不過，有經濟師分析指出，投資者不應忽視美國大幅加息，將對經濟造成的打擊，認為有兩大因素，或令聯儲不至於如市場預期一樣急進加息。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，應留意兩大因素，令聯儲不至於如市場預期一樣急進加息。（訪者提供）

吳卓殷：兩大因素 加息或不如預期激進

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指出，市場憂慮美國物價失控，因此預期聯儲局需在本周加快加息，壓抑物價。

他認同，本周加息的幅度，有機會超越原先鮑威爾給出的指引，即是分別在本周及下月加息半厘。因此，上調了美國今﹑明兩個月的加息預測，預測兩次加息的合計幅度，有機會達到1厘甚至以上。他建議市場將加息預期，以3個月為區間來衡量。目前美國物價急升，因此，在3個月內，美國的加息步伐將急進，以向市場傳達控制物價的決心。

然而，3個月後，也即是9月份，聯儲局會否急於繼續加息，現階段尚有兩個因素不應忽視。

第一，是地緣政治及供應鏈對物價拉升的因素。他指出，現時能源價格及糧食價格急升，是由於俄烏局勢所拉動。此為市場最難下判斷的因素，倘若相關問題有所扭轉，由於去年基數已高企，美國CPI仍有機會出現按年回落。

吳卓殷又提到，現時美國政府亦正考慮降低對中國徵收的懲罰性關稅，也是另一個可行的經濟方法去降低物價成本。（Getty）

債息現「倒掛」 預警滯漲風險

第二，是美國的經濟表現，會否因加息而出現「滯漲」。最新美國債息急升，對加息最敏感的2年期債息，已經突破3.2厘，一度超越10年期債息，即是形成所謂的「利率倒掛」情況。此情況繼4月後再次出現，閃出經濟衰退訊號。

他指出，美國經濟現時已經有放慢的跡象出現，一旦未來大幅加息兩次後，經濟下滑的情況加劇，令經濟陷入「滯漲」，相信聯儲將有機會放慢加息步伐。不過市場現時未有完全將此因素考慮在內。

因此，他對於今年全年美國的加息幅度預測，料為2厘或以上；較市場上部分投行的預測為低。高盛預計，在今年12月底，聯邦基金的最終利率將會升至3.25至3.5厘區間。摩根大通則相信利率要留待明年初才會抵達至該水平。

吳卓殷又提到，要控制通脹，美國其實並非只有加息這個貨幣政策手段，認為現時美國政府亦正考慮降低對中國徵收的懲罰性關稅，也是另一個可行的經濟方法去降低物價成本。