台蘋賣盤或觸礁！　壹傳媒清盤人︰董事無授權出售　將調查事件

台灣《蘋果新聞網》日前傳出賣盤消息，惟「台蘋」母企、正在清盤的壹傳媒﹙0282﹚發通告指，清盤人最近注意到，若干媒體報導稱或提出公司已出售台灣《蘋果新聞網》或其台灣業務，交易金額為不少於台幣三億元。

清盤人謹此澄清，媒體報導的內容並不準確。清盤人及蘋果日報出版發展有限公司（為公司子公司及持有台灣《蘋果新聞網》及其業務）的董事均沒有授權據稱出售或收取任何據稱出售的交易金額。清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事現正就據稱出售展開調查，以及若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動。

壹傳媒指，倘公司獲悉有關的據稱出售的任何進一步重要進展，將遵照適用法律及法規刊發進一步公告。股東及潛在投資者切勿倚賴有關公司任何消息的任何市場傳聞。

壹傳媒補充，截至公告日期 ，並沒有其他有關據稱出售的 ，並沒有其他有關據稱出售的事宜須敦請公司股東垂注。股東及潛在投資者於買賣公司股份時，務請審慎行事 ，務請審慎行事。

上周三﹙８日﹚，台灣蘋果新聞網發表聲明，指「台灣《蘋果》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼形式服務讀者。」 其後，有本地傳媒引述消息人士指，黃浩及台灣直播社交App 17LIVE創辦人潘杰賢，以總代價為15億元新台幣（約3.99億港元）收購該網，雙方股權約為七、三比。