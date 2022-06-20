回歸25周年｜憶述80年代移民潮　陳德霖︰港保持競爭力人才勢回流

在香港國際機場內，不時見到即將移民離開的港人，與親友緊緊擁抱，不捨灑淚。據入境處首季數據，香港居民淨流出數字一直上升，高達逾14萬人。雖說政府解釋人員流動屬正常，每個人均按自己需要及考慮作出決定，但移民潮再現，不可忽視。



前金管局總裁陳德霖接受《香港01》專訪時卻認為，離開的人只是受現時短暫的因素所影響，只要香港保持競爭力，人才最終都會回流，他亦對這個城市有信心，明言會留在香港享受退休生活。



「良禽擇木而棲」，選擇移民離開的人，相信多是經歷2019年反修例風波及後續事件，而看不透香港前景；選擇留下來的人，也不代表一定對香港未來信心滿滿。

事實上，被形容為移民城市，香港不是第一次經歷移民潮，早在上世紀80年代，中英兩國商討香港前途問題時，不少港人失去信心而移民，讓自己和家人有「逃生」後門。

陳德霖：邊個地方無國安法？

前金管局總裁陳德霖接受《香港01》專訪時認為，移民是個人選擇，他看重的不是有多少人選擇移民，而是香港是否仍有吸引力，吸引人才留在這個城市生活及工作。他直言，自己在80、90年代時，亦見證住移民潮的出現，當時不少朋友選擇離開，但離開後又回流香港，他歸納出兩大原因，一是到了當地後不適應；另一是香港發展機會多了，決定回來工作。

對於有人認為，《港區國安法》 落實後，港人自由大減，陳德霖反問，「邊個國家或者地區冇﹙國安法﹚？一個沒有顛覆自己政府權利嘅地方，你就唔想住？上海都有國安法，英國都有，美國都有。」

陳德霖認為移民是個人選擇，他看重的不是有多少人選擇移民，而是香港是否仍有保持吸引力。（廖雁雄攝）

香港需維持競爭力 以吸引人才

因此他認為，不少離開的港人，都是受「目前」的因素而離開，「好多人因為政治離開，好多睇法受目前嘅事件影響，有人要走去新加坡，話（香港）政府隔離政策唔好等等，的確係好影響到市民情緒。」但陳德霖相信香港競爭力不會因此受損，「80年代移民潮更加多人（離開），唔覺得發展方面有好大限制。」

歸根究底，對陳德霖而言一切都看香港這個城市「爭唔爭氣」，「吸引力同競爭力係好緊要，未見過一個有吸引力有競爭力嘅大都會，係吸引唔到人才。」面對世界格局走向兩極化，香港背靠中國這個全球第二大的經濟體，他認為，要問的是有沒有本事從中分一杯羹，但港人保持信心及競爭力，在國家支持下，可繼續過去百多年的優勢，成為全球貿易、資本樞紐，連接中國及海外資金。

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未考慮「出山」 盼通關可到中山玩

陳德霖早於2019年十月退任，之後創立圓幣錢包科技公司並出任主席。訪問期間，他對香港前景充滿憧憬，訪問期間正值特首選舉，問到會否考慮「出山」，帶領香港再創高峰？他笑言自己已經好忙，但會支持行政長官當選人李家超，認為他夠實幹，「香港就係要實幹。」

他又明言，自己退休後的選擇好簡單，就是留在香港，「我自己選擇好簡單，我係好鍾意香港，會係喺香港退休，但唔係只留喺香港呢一個城市，好似我中山有個地方，打下波食吓嘢好開心，通返關我會繼續﹙這生活﹚。」

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