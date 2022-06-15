MPF｜駿隆：上月13億資金流入債券及貨幣市場　美股基金表現最差

股市疲弱，強積金顧問駿隆指，5月份約有13億元資金流入債券和貨幣市場。

駿隆集團執行董事王玉麟指，市場於5月轉換約共12.5億元到強積金保守基金；而不同股票成份的混合資產基金共有約14.9億元流出，代表成員對股票市場持較不樂觀的看法而把資金轉移到較保守型基金。

王玉麟建議強積金成員在調整強積金資產配置時，應考慮清投資目標和時限。他指保守基金過去十年累計回報約 6%，屬低於通脹，對長線投資者應是一個避險選擇，適合較保守或即將退休人士投資。

他指，成員應把握時機調整強積金資產配置，預期市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭以及中國疫情發展等數大因素影響。在美國加息週期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。

整體回報方面，駿隆指今年初至今，十大表現最佳成份基金當中，大部分都屬保守基金，其中，「交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金」錄0.2%回報，是表現最好的基金。

十大表現最差成份基金方面，大部分都屬股票基金，當中「萬全強制性公積金計劃美國股票基金」，年初至今跌28.3%。